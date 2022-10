Concerto com piano e caneta digital no Teatro Viriato

Duas “ferramentas tecnológicas marcantes da História, o piano e a caneta digital”, serão usadas num concerto no Teatro Viriato, em Viseu, no sábado, no âmbito do projeto “O Nascimento da Arte”.

Segundo o Teatro Viriato, este projeto “de longo curso” de António Jorge Gonçalves e Filipe Raposo está centrado no estudo e na análise dos primeiros vestígios de arte espalhados pelo mundo e tem levado os artistas a residências em lugares como Foz Côa, Dordogne e Cantábria.

“Promovendo um diálogo íntimo entre o desenho digital em tempo real e o piano tocado ao vivo, e assumindo um ambiente de improvisação e espontaneidade”, os artistas “constroem uma viagem de descoberta sobre a cultura humana”.

O concerto convida o público a entrar numa viagem que parte do Vale do Côa e segue à descoberta de vestígios artísticos espalhados pelo mundo.