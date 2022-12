Concelho de Viseu com 49 PME’s de Excelência

49 empresas do concelho de Viseu foram distinguidas, recentemente, com o estatuto de PME’s (Pequenas Médias Empresas) de Excelência. O PME Excelência é um estatuto atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo e Portugal (no caso das empresas do Turismo), em parceria com um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua.

“Este reconhecimento é particularmente relevante, constituindo um fator de diferenciação e uma garantia da boa saúde das nossas empresas. Aliás, das maiores empresas do país, muitas estão no nosso concelho e demonstram que os nossos empresários têm grande qualidade”, refere o Presidente da Câmara Municipal de Viseu.

De um total de 112 empresas distinguidas no distrito de Viseu, mais de 40% são empresas do concelho de Viseu, pelo que, segundo o autarca, “as empresas da “Melhor Cidade para Viver” têm feito o seu trabalho”.

Segundo a IAPMEI, este selo de reputação permite às empresas relacionarem-se com a sua envolvente – fornecedores, clientes, sistemas financeiros e autoridades nacionais e regionais – numa base de confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus negócios.