COAPE abre nova edição da Bolsa de Terras

Há terrenos disponíveis para quem quer investir num projeto

agropecuário

É a oportunidade para arrancar com um novo projeto agropecuário para todos os

empreendedores que têm a ideia, mas falta-lhes o terreno. Já abriu a nova edição da Bolsa

de Terras de Mangualde, uma iniciativa da COAPE – Cooperativa Agropecuária dos

Agricultores de Mangualde em parceria com o Município. Disponíveis estão cerca de 14

hectares, as rendas são simbólicas e o período de carência pode chegar aos cinco anos.

Com esta iniciativa pretende-se dar nova vida aos terrenos e fazer despertar novos

projetos no mundo rural. Há terrenos disponíveis em Santiago de Cassurrães, Cunha

Baixa e Espinho, no concelho de Mangualde, Senhorim, no concelho de Nelas e Vila

Nova de Tazem, no concelho de Gouveia.

Os interessados têm até ao dia 16 de abril para formalizar a intenção em concorrer ao

processo. Depois terão a oportunidade de agendar uma visita aos terrenos. Finalmente,

entre os dias 20 e 27 de abril, decorre o prazo para a submissão da inscrição final, para

efeitos de atribuição de terrenos da Bolsa de Terras de Mangualde.

Nesta primeira fase, a intenção deve ser formalizada via email, através do adereço:

cideca@coape.pt. Na informação os interessados devem remeter o nome completo, o

contacto telefónico, o número de contribuinte, a data de nascimento, a morada e a

naturalidade.

Depois da visita, a inscrição final deve ser enviada através do mesmo endereço. Aí os

interessados devem preencher a ficha de inscrição e indicar por ordem de preferência os

terrenos que pretendem arrendar.

O regulamento, o aviso de abertura e a ficha de inscrição estão disponíveis no website da

COAPE: www.coape.pt. Para mais informações os interessados podem contactar

diretamente para: 930505428 | 965218193.