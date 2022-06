CINFÃES: Homem de 24 em prisão preventiva por suspeita de furto de veículo

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Posto Territorial de Cinfães, anunciou hoje que deteve, no dia 18 de junho, “um homem de 24 anos e uma mulher de 27 anos, por furto de veículo”, no concelho de Cinfães, no distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, “os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu, onde lhes foi decretada a medida de coação de prisão preventiva”.

A detenção, refere o comunicado, ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, em que os militares da GNR “abordaram o condutor de um veículo que evidenciou um comportamento suspeito e algum nervosismo, bem como a ocupante”.

“Após a solicitação dos documentos do veículo, constatou-se que estes não correspondiam às características do mesmo. Após várias diligências policiais foi possível apurar-se que as matrículas pertenciam a outra viatura”, acrescenta o documento.

A nota de imprensa explica que, essas matrículas pertenciam a “uma viatura furtada em Vizela”, distrito de Braga, e “o veículo em questão tinha sido furtado em Marco de Canaveses”, distrito do Porto.

No decorrer da ação, “foi efetuada uma revista de segurança aos suspeitos, culminando na apreensão de um cartão de crédito furtado no concelho de Resende (distrito de Viseu) e de 89 euros em numerário”.