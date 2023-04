Cine Clube de Viseu abre candidaturas para festival de curtas

O Vista Curta, festival de curtas de Viseu, organizado pelo Cine Clube de Viseu e pelo município local, tem aberta a inscrição de filmes produzidos em 2022 e 2023 para as secções competitivas nacional e local e, este ano, com uma nova categoria.

O “Vista Final” é dedicado a “filmes locais inacabados, em fase final de produção”, refere a nota de imprensa, indicando que é possível concorrer à “oportunidade de três dias de trabalho com supervisão de um realizador português” a agendar durante o festival.

Segundo o comunicado de imprensa do Cine Clube de Viseu, as duas secções habituais do festival terão “um prémio monetário de três mil euros”, ou seja, 1.500 euros para cada uma das categorias em prova.

“A competição local é dedicada a filmes realizados no distrito de Viseu ou por autores do distrito, com duração até 30 minutos. A competição nacional é para todos os filmes de produção portuguesa com duração até 20 minutos”, esclarece o documento.