Cidade de Viseu terá mais 675 árvores este outono

A cidade de Viseu vai ficar durante outono com mais 675 árvores, no âmbito de uma política ambiental que visa aumentar a qualidade de vida e a sustentabilidade do concelho.

“No Parque Aquilino Ribeiro e na Mata da Quinta do Bosque serão plantadas espécies de carvalho-alvarinho, já na Avenida 25 de Abril proceder-se-á à plantação de seis espécies de tília tomentosa. Outros espaços da cidade serão também contemplados”, explicou a câmara de Viseu.

No âmbito da empreitada de rearborização e criação de zonas de sombra a decorrer no Parque Urbano de Santiago, serão “consideradas 335 novas árvores para plantação”, acrescentou.

“Levamos muito a sério a qualidade de vida das gerações atuais e futuras e essa é uma preocupação que se traduz no trabalho diário e cuidado pela manutenção da nossa cidade, por parte de todos os nossos técnicos e colaboradores”, frisou o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.