Cidade de Tondela deverá ter parque junto ao Rio Dinha no próximo verão

Um novo parque deverá surgir na cidade de Tondela até ao final do primeiro semestre deste ano, junto ao Rio Dinha, no âmbito de um projeto orçado em cerca de 1,4 milhões de euros, anunciou hoje a Câmara.

Em comunicado, a autarquia referiu que “os trabalhos estão bem adiantados, estando prevista a sua conclusão dentro do prazo estabelecido”.

O projeto, que foi financiado em 1,1 milhões de euros por fundos comunitários, prevê “a recuperação ambiental e paisagística do ecossistema ribeirinho do Dinha e a requalificação do património existente naquela zona da cidade”.

Com este projeto, o executivo camarário espera dar uma “nova vida” àquela área da cidade, que considera ter um “elevado potencial”.

“O novo parque terá um circuito pedonal e ciclável ao longo do curso de água. Foi erguida uma ponte, que liga ambas as margens, e que, vista do céu, tem o formato de um X, sinalizando, ainda que de forma simbólica, o Dinha”, explicou a Câmara de Tondela, no distrito de Viseu.

No rio “foram reabilitados os açudes por forma a criar espelhos de água e a permitir uma vivência lúdica do Dinha”, e, junto a uma das margens, foi mantido um antigo lagar de azeite, “tendo sido erguida uma estrutura metálica que ‘desenha’ as arestas em falta”, acrescentou.

As zonas verdes do novo parque serão regadas com água dos poços aí existentes. O parque terá ainda um pequeno bar de apoio e balneários.

Próximo do novo parque surgirá também o Centro Tecnológico e de Empreendedorismo, que está a ser construído nas antigas instalações da adega da Federação dos Vinicultores do Dão.