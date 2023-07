Centro de recolha oficial de animais em Viseu abre ainda no verão

O centro de recolha oficial (CRO) de animais de Viseu já está “na fase final” de construção e abre ainda este verão, disse o presidente da Câmara.

“Estamos a acabar o CRO, num sítio espetacular, com instalações modelares e pertinho do Cantinho dos Animais Abandonados. Está na fase final de construção e estamos a contar inaugurar nos meados deste verão”, anunciou Fernando Ruas aos jornalistas, no final da reunião ordinária do executivo municipal.

O autarca falava a propósito de um “aumento de cães a vaguear” nas ruas da cidade que, para o presidente, é situação “normal nesta altura do ano, em que as pessoas vão de férias”.

O autarca anunciou ainda que a Câmara abriu um concurso “para admissão de um enfermeiro veterinário” e, com isso, a autarquia, que “já tem médico veterinário, fica com a equipa completa”.

O centro de recolha oficial será “constituído por dois pavilhões, um destinado a serviços/apoio e outro destinado ao alojamento dos animais” e está a ser construído na freguesia de Rio de Loba, num investimento que “ronda os 400 mil euros”.

Segundo o documento da obra, o pavilhão de serviços e apoio será constituído, além de outras valências, por “sala de vacinação e enfermaria, uma sala de occisão e apoio, armazém de cadáveres, uma sala de higienização e lavagem de animais”.

O edifício contempla ainda “uma sala de recobro, uma sala de esterilização e cirurgia, uma sala de material e de lavagem de material, um gabinete administrativo e do médico veterinário e instalações para os funcionários”.

“O pavilhão de alojamento para os animais será constituído por um corredor central, 14 celas para canídeos, três celas semicirculares, uma cela de quarentena, uma cela para outras espécies e uma cela gatil”.

A infraestrutura alberga ainda “12 celas para gatos sobrepostas em dois andares, maternidade, enfermaria / boxe de recobro, espaço para ração e material, espaço para equipamento de limpeza” das instalações.

O CRO contempla ainda pátios exteriores ligados às zonas de recreio.