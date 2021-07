Centro de Ambulatório e Radiologia do CHTV

O candidato da Iniciativa Libera à autarquia, Fernando Figueiredo,

acompanhado pelo coordenador do Núcleo da IL Viseu e diretor de

campanha, Sérgio Figueiredo, estiveram na manhã da passada sexta-feira

reunidos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela

Viseu a fim de conhecerem o que dias antes foi apresentado aos Viseenses

como o “projeto do Centro Ambulatório de Radioterapia do CHTV”.

O projeto a que tiveram acesso é ainda um embrião do projeto com um grau

de maturidade muito curto para ser sujeito a uma candidatura a fundos

comunitários, dado que nem as peças essenciais como o parecer técnico

aprovado em reunião de Câmara, o projeto de arquitetura com todas as

especialidades, o caderno de encargos, o programa de concurso, etc estão

finalizadas.

Porém, os membros da IL reconhecem que o processo parece estar no bom

caminho com o protocolo de afiliação no IPO em curso, com boas

expectativas de ser concluído sem atropelos e com as peças do “Centro de

Ambulatório e Radiologia” a serem trabalhadas em bom ritmo.

Registam ainda pela positiva a enorme boa vontade, o particular

interesse e empenho do CA do CHTV na persecução dos trabalhos das

urgências, a par da visão de conjunto e do trabalho empenhado que estão

a desenvolver para aumentar no projeto a capacidade em Hospital Dia, a

melhoria da área das Consultas Externas além da melhoria dos Cuidados

Intensivos Primários para 20 camas bem como do Laboratório de Biologia

Molecular sem descurarem o apoio médico-hospitalar e o combate ao

Covid-19.

O Centro Ambulatório de Radioterapia não é uma revindicação pessoal ou

uma bandeira partidária da IL, é uma necessidade de uma região e uma

luta de todos os Viseenses em especial dos doentes oncológicos da

região.

Está ainda muito por fazer e nada é ainda garantido, nem sequer o

financiamento, razão pela qual a IL continuará atenta e pressionante

para que o processo não morra uma vez mais nas gavetas de um governante

ou seja apenas, como o candidato do PS já o anunciou, em total

desrespeito pelo trabalho dos técnicos e dirigentes hospitalares, um

mero exercício de aproveitamento politico.

Este é o verdadeiro estado da arte de um projeto fulcral para a região.

Tudo o que de demais foi dito pelo candidato socialista sobre este

assunto não passa de uma básica manobra eleitoralista e de propaganda

política motivada mais pelo interesse pessoal que pela preocupação pelo

concelho.

A IL lamenta não poder deixar uma mensagem ainda mais esperançada aos

viseenses, mas, nunca por nunca, trocarão uma politica de verdade pela

caça aos votos.