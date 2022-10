CASTRO DAIRE: Polo de leitura da Biblioteca Municipal no Centro Cultural de Mões

O Centro Cultural de Mões, em Castro Daire, disponibiliza à população um polo de leitura, a funcionar de terça a sexta-feira entre as 09:00 e as 12:00 e as 13:00 e as 17:00 e, aos sábados, das 09:00 às 13:00, anunciou hoje a Câmara deste município do distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, este novo polo de leitura é uma “aposta do Município de Castro Daire, na educação, na cultura, e na formação das pessoas, facilitando o acesso aos livros, à Internet e com um espaço de jogos”.

“Este polo de leitura põe ao dispor dos habitantes da freguesia de uma área informal, com jornais e revistas, dois postos de acesso à Internet, um espaço privilegiado de jogo e fundo documental para adultos e infantojuvenis”, descreve o documento.

“A leitura de presença e o empréstimo domiciliário são alguns dos serviços prestados” pelo novo polo de Mões que faz parte da Biblioteca Municipal de Castro Daire, que também tem, desde 2003, uma biblioteca itinerante, acrescenta a mesma nota.