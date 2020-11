Castro Daire – Apreensão de armas no âmbito de um processo de violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Castro Daire, no dia 6 de novembro, apreendeu duas armas de fogo a um homem de 53 anos, no concelho de Castro Daire.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia psicologicamente a ex-mulher de 54 anos. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidas duas armas, 39 cartuchos de calibre 12 e uma cartucheira.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castro Daire.