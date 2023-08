A vila do Caramulo, no concelho de Tondela, vai receber no dia 02 de setembro a ação “A floresta não é um cinzeiro!”, que consiste em apanhar lixo enquanto se faz uma caminhada.

“O objetivo é deixar o planeta mais limpo e mostrar que, de facto, todos os gestos contam”, explicou a Câmara de Tondela, acrescentando que “qualquer pessoa pode participar nesta atividade”.

Os interessados podem participar nesta ação gratuitamente.