Caramulo Motorfestival volta a ter público em setembro

O som de mais de 1.100 automóveis, motos e aviões vai ouvir-se na Serra do Caramulo de 03 a 05 de setembro, durante o Caramulo Motorfestival, que este ano voltará a ter público, anunciou hoje a organização.

Organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Clube de Portugal, o festival promete muitas novidades, como a estreia das marcas Aston Martin e Maserati, a Biker’s Village e o movimento Race for Good.

“O Caramulo Motorfestival tem-se assumido, cada vez mais, como um festival de marcas”, sublinha a organização, acrescentando que estas participam de forma ativa e relacionam-se diretamente com o público, “ocupando um papel essencial na construção do próprio evento”.

Nesta edição, o festival passará a contar com a presença de marcas como “a Aston Martin, que irá trazer o seu Mobile Center, assim como um esquadrão de modelos desportivos, a Maserati, a Prio, que apadrinha um ‘air show’ e uma pista para crianças, a Fidelidade, a Michelin, que rebatizou a rampa histórica nos seus 40 anos”, exemplifica.

Como é habitual, o evento contará com pilotos convidados que participarão na Rampa Histórica Michelin e no convívio com o público.

“Entre estes encontra-se André Villas-Boas, que é tão conhecido pela sua paixão por automóveis clássicos e desportivos como pela sua carreira como treinador. Além de colecionador de automóveis antigos, com preferência por modelos italianos, André Villas-Boas é também um veterano de provas de todo-o-terreno, como é o caso do Rali Dakar”, recorda a organização.

A André Villas-Boas juntam-se “Fernando Batista, antigo piloto e atual presidente do Targa Clube, e Francisco Sande e Castro, piloto de motos desde os 17 anos, que venceu dezenas de corridas”.

A Rampa Histórica Michelin é um dos pontos altos do Caramulo Motorfestival. Trata-se de uma prova direcionada aos automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias de velocidade e regularidade, com a parte desportiva a cargo do Clube Automóvel de Viseu.

Outra das novidades deste ano será a criação da Biker’s Village, um espaço dedicado exclusivamente ao universo das duas rodas.

Segundo a organização, a Biker’s Village surgirá “numa área exterior do evento, privilegiada pela localização e vista” e “irá contar com a presença de marcas e clubes de motos, concentrações de motos de competição, antigas, cinquentas, Vespas e Café Racers, entre outras”.

“O espaço reunirá ainda empresas de customização e comercialização de acessórios e artigos alusivos aos veículos de duas rodas e um bar ligado à Martin Miller’s”, acrescenta.

O movimento Race for Good, criado por André Villas-Boas com o objetivo de utilizar o desporto como veículo de divulgação e promoção do apoio a causas de cariz social e humanitário, também irá estar presente no Caramulo Motorfestival.

Os visitantes do evento terão a oportunidade de subir a Rampa Histórica Michelin ao lado de André Villas-Boas por um valor simbólico, que irá reverter a favor do movimento.

Os olhares vão também virar-se para o céu para ver o espetáculo aéreo de aviões clássicos, que contará com modelos históricos, seja em voo de demonstração ou acrobático.

A organização decidiu ainda criar um parque exclusivo para supercarros, atendendo ao “crescimento da área global do evento” e também do “interesse por parte dos proprietários em rumar ao Caramulo no seu supercarro”.

Só será permitido o acesso aos visitantes que exibam certificado digital de vacinação à Covid-19 ou um teste negativo emitido há menos de 48 horas (validação por Cartão de Cidadão). Quem não apresentar estas evidências, poderá realizar o teste no local.

“Apresentadas as evidências, será entregue uma pulseira que permite aceder e circular livremente dentro do perímetro do evento durante os três dias”, explica.

O Caramulo Motorfestival destina-se a toda a família e inclui atividades lúdicas, parques infantis insufláveis, gastronomia, bares e zonas com música. O Motorlândia Fun Park contará com a Pista Júnior Prio, uma pista de karts elétricos, um comboio para crianças e um Gaming Center, entre outros atrativos.

A programação inclui ainda encontros, passeios e concentrações, como o Encontro Porsche, o Passeio TT para veículos todo-o-terreno e o sexto Encontro Internacional Renault 4L. No que respeita às duas rodas, realizam-se o Encontro das Café Racers, o Encontro das Cinquenta, a concentração Vespa Caramulo e a Raiada do Caramulo (dedicada às bicicletas antigas).