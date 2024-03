Capitão do Académico de Viseu prolongou ligação ao clube até 2026

André Almeida, capitão do Académico de Viseu, prolongou a sua ligação ao clube até 2026, informou hoje a SAD do emblema beirão, que joga na II Liga portuguesa de futebol.

“O Académico de Viseu anuncia a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes, a renovação do contrato do jogador André Almeida, por mais dois anos”, pode ler-se no comunicado da SAD do clube viseense, com o jogador de 28 anos a manifestar “um sentimento mesmo muito bom, porque desde o meu primeiro dia aqui que me sinto em casa”, disse citado pela comunicação do Académico de Viseu.

“Foi muito fácil quando falámos de renovação, que era algo com que eu já contava, porque queria continuar aqui, vejo-me aqui durante muitos e muitos anos”, acrescentou o atleta que leva 67 partidas oficiais pelo Académico de Viseu, nos quais apontou cinco golos e fez quatro assistências.

André Almeida é o habitual capitão de equipa do Académico de Viseu, equipa que ocupa o oitavo lugar da II Liga de futebol, com 37 pontos em 26 jornadas na competição.