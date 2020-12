CAMPEONATO DE PORTUGAL – ÉPOCA 2020/2021 “Rogério Sousa e restante equipa técnica terminam ligação de 5 épocas”

O Lusitano Futebol Clube informa que o Treinador

Rogério Sousa, restante equipa técnica da equipa sénior masculina e a direção

do clube chegaram acordo para o términus do vínculo ao clube.

A direção do Lusitano enaltece todo o profissionalismo e empenho

demonstrado ao longo das cinco épocas no clube, não esquecendo os

momentos de glória que o clube viveu sob o seu comando, como a presença

em duas fases de subida à II Liga, a eliminação do primodivisionário Nacional

da Madeira e consequente confronto com o Sporting CP a contar para a Taça

de Portugal. No campeonato destaque ainda para a distinção de 3ª melhor

defesa a nível nacional, por entre 80 equipas, e várias vezes considerado o

melhor ataque das séries que disputou. Aliado a isso merece também destaque

o trabalho com os jovens da formação do clube e a sua integração constante

na equipa principal, ajudando largamente a valorizar e evoluir os ativos jovens

do Lusitano. Ao fim de 142 jogos e 63 vitórias encerra-se um ciclo histórico.

A direção do Lusitano Futebol Clube deseja as maiores felicidades para

o futuro e aproveita para informar que será apresentada em breve a nova

equipa técnica.