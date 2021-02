Campanha nacional contra a violência nas escolas #NaoSouUmAlvo

Visando contribuir para a prevenção e para o combate à violência em ambiente escolar, desde dia 30 de janeiro, dia em que se comemora o Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas, a Guarda Nacional Republicana lança a campanha nacional de sensibilização #NãoSouUmAlvo, materializada pela exposição e divulgação da imagem em anexo nas plataformas digitais e que será exposta em centenas de locais de norte a sul do país, assim como a divulgação do vídeo, que pode ser visualizado aqui.

Não obstante estarmos numa altura em que a pandemia COVID19 levou a uma interrupção da atividade letiva, a Guarda entendeu, ainda assim, desenvolver esta campanha e assinalar a data em questão, dada a sua relevância, com o objetivo de alertar e sensibilizar a população em geral e, em particular, as crianças e jovens, os quais serão as mulheres e homens de amanhã, para a existência de violência exercida nas escolas, muitas vezes caracterizada como bullying. Apesar de não se encontrar tipificado na legislação penal como ilícito criminal, o bullying é caraterizado por atos contínuos de violência física, psicológica e/ou emocional, intencionais e repetidos, com a finalidade de infligir dor e angústia, praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos diretamente contra a vítima, que não é capaz de se defender por si só. Desta forma, poderão estar em causa os crimes de ofensas à integridade física, injúrias, ameaça e coação. Nas escolas, a maioria destes atos ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida, ocorrendo muitas vezes através dos meios digitais, mais concretamente, nas redes sociais.

Esta campanha resulta ainda de um desafio lançado pela Guarda a todos municípios da sua zona de ação, no sentido de se associarem, através da disponibilização de espaços publicitários para afixação da imagem da campanha, sob a forma de painéis de grandes dimensões (Outdoors), mobiliário urbano para informação (MUPI’s), folhetos ou outras, bem como através da difusão nas suas plataformas digitais.

Desta forma, a campanha da GNR tem como parceiros cerca de 150 municípios que decidiram aderir a esta causa, garantindo-se uma alargada difusão desta imagem, bem como do vídeo em anexo, tratando-se de uma iniciativa enquadrada numa estratégia de consciencialização, que visa contribuir para a mudança de comportamentos da sociedade e para a progressiva intolerância social face à violência nas escolas.

A Guarda Nacional Republicana, em 2020, policiou cerca de 4 500 escolas com mais de 630 mil alunos. Destes, sinalizou mais de 5 600 crianças e jovens e registou 467 crimes em ambiente escolar.

Aconselham-se ainda os pais a estarem atentos às alterações no humor dos filhos, abatimento físico e/ou psicológico, sinais de impaciência ou ansiedade, piores resultados e desinteresse na escola, queixas físicas permanentes (dor de cabeça, de estômago, perturbações no sono, nódoas negras), irritabilidade extrema, ou qualquer outra mudança de comportamento, pois podem traduzir sintomas de uma vítima de bullying.