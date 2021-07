Campanha de escavações arqueológicas em sepulcros pré-históricos durante o mês julho no concelho de Vouzela

Estudos arqueológicos promovidos pela Câmara Municipal de Vouzela e Universidade do Algarve,

Campanha de escavações arqueológicas em sepulcros pré-históricos durante o mês julho

De 4 a 30 de julho estão a decorrer trabalhos de escavações arqueológicas em vários sepulcros pré-

históricos do concelho de Vouzela.

Estes trabalhos de escavação inserem-se no projeto de investigação “Megálitos, espaços, gentes e ambiente

nas manifestações tumulares pré e proto-históricas de Lafões”, aprovado pela Direção-Geral do Património

Cultural, do Ministério da Cultura, para o quadriénio de 2020-2023. Este projeto resulta de protocolo de

colaboração firmado com a Universidade do Algarve e tem em vista a inventariação, estudo e valorização

deste singular património vouzelense.

Entre outros sítios, os trabalhos de campo decorrerão principalmente na vasta necrópole megalítica do Marco

da Mata, na freguesia de Campia, onde se estão a recolher diversas elementos sobre a sua organização

espacial e a cronologia dos seus numerosos sepulcros. É a primeira vez que têm lugar escavações

arqueológicas nesta freguesia no âmbitos dos mais recentes projetos de investigação no concelho.

Dia aberto a 24 de julho no Marco da Mata em Campia

No sábado, dia 24 de julho, entre as 9h e as 16h, decorrerá um “Dia Aberto”, com a abertura destes trabalhos

ao público, em particular aos residentes na freguesia de Campia.

O responsável pelos trabalhos estará disponível para apresentar o sítio arqueológico, os trabalhos em curso

e os resultados esperados, a quem se dirigir às escavações naquele horário, sem necessidade de marcação

prévia.