Câmara de Viseu promete ficar atenta a barulho em Jugueiros

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, comprometeu-se hoje a fazer o que estiver dentro das suas competências para resolver o problema de barulho em Jugueiros, uma das mais movimentadas zonas de bares da cidade.

Hoje, durante a reunião pública do executivo camarário, um morador queixou-se que não consegue dormir, seja pelos barulhos provenientes dos bares (e respetivas esplanadas) que ficam abertos até às 02:00, seja pelos ‘rateres’ saídos de motos e carros.

O morador contou também que os veículos passam repetidas vezes em excesso de velocidade na rua, fazendo barulhentas acelerações e tornando impossível dormir naquela zona da cidade, junto às instalações do Instituto Politécnico de Viseu.

Lembrou que em Jugueiros vivem muitos estudantes, mas também “pessoas que trabalham e têm que descansar”, e sugeriu à autarquia a colocação de barras redutoras de velocidade.

Segundo Fernando Ruas, “a Câmara não tem competências para acabar com as grandes velocidades, nem com os Fittipaldi [piloto de Fórmula 1)”, considerando que esse papel cabe à PSP.

No entender do autarca, a videovigilância prevista quer para o centro histórico, quer para Jugueiros, poderia contribuir para minimizar o problema dos moradores ao “ajudar a detetar os infratores”, que depois teriam de ser sancionados pelas forças de segurança.

“Temos que ter autorização para a videovigilância”, explicou o autarca social-democrata, garantindo que, se dependesse apenas da câmara, já estaria em funcionamento.

Fernando Ruas comprometeu-se a visitar aquela zona da cidade “a uma hora anómala”, acompanhado de elementos das forças de segurança, para ver o que se passa.