Câmara de Viseu lança concurso de novos talentos “Sons à solta”

A Câmara de Viseu lançou hoje o concurso de novos talentos “Sons à solta”, com a intenção de incentivar, promover e apoiar projetos musicais e bandas jovens do concelho e servir de plataforma de divulgação de projetos criativos.

“Este projeto é um passo na descoberta e na valorização dos novos talentos musicais da nossa cidade e tem um valor especial pela possibilidade de ajudar a dinamizar a cultura entre a juventude do nosso concelho”, referiu o presidente da autarquia, Fernando Ruas.

No entender da vereadora da Juventude, Mara Almeida, “dar palco a projetos musicais originais é cumprir um dos objetivos do [programa municipal] Viseu Jovem: apoiar a criação de novos talentos locais”.

Com este concurso, a autarquia pretende “descobrir e premiar os melhores e os mais talentosos jovens músicos da atualidade e dar-lhes o devido reconhecimento”.

Podem candidatar-se pessoas até aos 35 anos, nas categorias juvenil (até aos 18 anos) e sénior (até aos 35 anos). Na categoria sénior, podem entrar elementos do grupo com idade inferior a 18 anos.

Segundo a autarquia, “o concurso desenrolar-se-á em três fases, sendo que a primeira, período das candidaturas e apresentação dos projetos musicais, decorre até dia 22 julho”.

Na segunda fase haverá uma pré-seleção, por parte do júri do concurso, de todas as candidaturas apresentadas e, posteriormente, de 01 a 03 de agosto, “acontecem as eliminatórias e as atuações finais dos projetos musicais selecionados”, no Parque Aquilino Ribeiro, acrescenta.