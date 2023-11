Câmara de Viseu fecha espaços verdes até segunda-feira

A Câmara Municipal de Viseu anunciou hoje, em comunicado de imprensa, que até à próxima segunda-feira os vários espaços verdes do concelho estarão encerrados ao público devido às previsões meteorológicas.

“Considerando que as previsões meteorológicas se vão manter com chuva e vento forte até domingo, e que os solos estão saturados com o volume de água, o Município de Viseu decidiu manter os espaços encerrados, zelando pela segurança de pessoas e bens”, justificou a autarquia.

Assim, descreve na nota de imprensa, a Mata do Fontelo, Mata do Serrado, Mata da Quinta do Bosque, Mata da Quinta da Cruz e o Parque Aquilino Ribeiro vão manter-se encerrados até 06 de novembro.