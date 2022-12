Câmara de Viseu comparticipa reabilitação de casas de 55 famílias

O município de Viseu comparticipou, com mais de 346 mil euros, a reabilitação das casas de 55 famílias, no âmbito de um programa municipal que terá continuidade nos próximos anos, garantiu hoje o presidente da autarquia, Fernando Ruas.

“Não queremos ficar por aqui, queremos que este programa continue”, afirmou o autarca social-democrata durante a cerimónia de assinatura dos contratos da edição deste ano do programa Viseu Habita, celebrados com as 55 famílias de 22 freguesias que viram assim garantidas melhores condições de habitabilidade e de conforto.

Fernando Ruas lembrou que, desde a sua primeira edição, há 20 anos, o Viseu Habita (antigo Prohabit) já concedeu um valor total de comparticipações de quase de 6,3 milhões de euros, complementados com mais de 1,9 milhões de euros do programa Viseu Solidário.

“Tem sido um sucesso gradual”, considerou o autarca, acrescentando que o município de Viseu pretende “dar o exemplo a quem tem esta obrigação legal”, que não é das autarquias.

Segundo o antigo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), “são os governos centrais que têm esta responsabilidade” e outros organismos “têm a responsabilidade de fazer cumprir a Constituição, que diz que todos têm direito à habitação”.

O Viseu Habita é um programa municipal de apoio à reabilitação de habitações de pessoas e agregados familiares carenciados do concelho.