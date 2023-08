Câmara de Viseu aprova voto de louvor à Proteção Civil pela intervenção na Feira de São Mateus

O executivo municipal de Viseu aprovou por unanimidade um voto de louvor à Proteção Civil pela sua atuação na Feira de São Mateus (FSM), após o “sucesso da operação” de resgate das sete pessoas num equipamento de diversão.

Segundo o presidente da Câmara, Fernando Ruas, “o voto é mais do que merecido, porque não foram necessários elementos exteriores à feira e ao município para socorrer aquelas pessoas presas” a cerca de 30 metros de altura.

“E não foi levantado qualquer pânico, a FSM decorreu com tranquilidade, muita gente que lá andou nem se apercebeu e o trabalho da Proteção Civil e do operador do divertimento foi louvável”, defendeu Fernando Ruas.

No dia da inauguração da FSM, em 10 de agosto, um equipamento de diversão avariou e manteve presas sete pessoas, entre os 11 e os 42 anos, a cerca de 30 metros de altura, o que obrigou a uma operação de resgate que demorou cerca de três horas, sem que se registasse algum ferido ou necessidade de cuidados médicos.