Câmara de Viseu aprova contratos para metade dos espaços de restauração do Mercado 2 de Maio

A Câmara de Viseu aprovou hoje contratos de arrendamento de quatro espaços do interior do Mercado 2 de Maio destinados a restauração, metade dos que tinham sido colocados em hasta pública.

“Hoje aprovámos quatro contratos. Foram aprovados e assinados”, afirmou aos jornalistas o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas (PSD), no final da reunião do executivo.

A autarquia tinha aberto, em outubro, uma hasta pública para arrendamento de oito espaços do interior do Mercado 2 de Maio, com o intuito de criar uma praça de restauração.

Os espaços variam entre os 19,20 e os 87,30 metros quadrados e situam-se maioritariamente no piso inferior do mercado, que foi requalificado.

“Estes espaços serão arrendados sem quaisquer tipos de equipamentos, sendo a aquisição destes da responsabilidade dos futuros arrendatários, assim como as respetivas celebrações de contratos de luz, gás ou comunicações eletrónicas, e também a decoração interior”, explicou na altura.

Fonte da autarquia disse à agência Lusa que só apareceram propostas para seis espaços (os quatro cujos contratos foram hoje assinados e mais dois que ainda estão em negociação), sendo que os restantes dois voltarão ao mercado.

Segundo Fernando Ruas, a ideia é, paralelamente à ocupação dos espaços de restauração, “ir animando o mercado”, a exemplo do que aconteceu com o concerto da cantora Áurea, na véspera do Natal.

O autarca pretende, por um lado, dar a conhecer o espaço à população e, por outro, atrair os empresários: “para que quem tem eventual interesse em ir para lá comece a perceber que está a perder dinheiro se não aproveitar estas enchentes”.

“É uma forma de aliciar as pessoas a movimentarem-se e, ao mesmo tempo, ir testando as qualidades e os defeitos que se vão seguramente encontrar no mercado”, acrescentou Fernando Ruas, garantindo que o plano de animação “é de qualidade”.

Entretanto, já foram instalados os espaços exteriores de esplanada, que têm mobiliário urbano uniforme fornecido pelo município.

“A ideia é que seja um espaço onde as pessoas possam estar à vontade”, frisou.