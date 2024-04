Câmara de Viseu aprova contas de 2023 com receitas de 104 milhões de euros

A Câmara Municipal de Viseu aprovou hoje, sem votos contra e com a abstenção da oposição, as contas de 2023, que apresentam receitas de 104 milhões de euros (ME), anunciou hoje o presidente da autarquia, Fernando Ruas.

“As contas foram aprovadas sem nenhum voto contra, embora tenham a abstenção do Partido Socialista. A receita de 2023 foi de 104,9 ME e, em termos comparativos com 2022, houve cobrança de mais 12,1 ME”, afirmou Fernando Ruas.

O autarca social-democrata disse ainda que “a receita corrente é de 69,5 ME, enquanto a receita de capital é de 14,5 ME” e, com exceção para “o ano da pandemia, em que houve mais receitas, este ano a curva do gráfico já voltou ao normal”.

“Neste momento, temos um equilíbrio financeiro correto, ou seja, está garantido um equilíbrio orçamental e a nossa capacidade de endividamento tem algum significado, já que ultrapassa os 90 ME”, sublinhou.

Fernando Ruas adiantou outros dados, como os das “funções sociais, que totalizaram 33,3 ME” e nelas estão incluídas áreas como as da educação, ambiente, ação social, ordenamento do território, cultura e desporto.

No que diz respeito ao património municipal, continuou Fernando Ruas, no ano passado, “o ativo contabilizado é de 312,5 ME, um aumento de 4,6%, em relação ao ano anterior” (2022).

O documento foi hoje aprovado, na reunião do executivo municipal, composto por cinco vereadores sociais-democratas e do PS, sem votos contra e com a abstenção da oposição.

“A justificação que [os socialistas] nos deram, é que dois dias é pouco tempo para analisar as contas, portanto, não nos deram mais nenhuma razão”, justificou Fernando Ruas aos jornalistas, no final da reunião.