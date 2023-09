Câmara de Viseu abre candidaturas para bolsas de estudo em áreas culturais

A Câmara Municipal de Viseu abriu um concurso para bolsas de estudo nas áreas da música, dança e teatro e que podem “abranger até 20 alunos, dez de cada instituição de ensino, com duração de 10 meses”.

O concurso, refere uma nota de imprensa da autarquia, visa “promover valores culturais e fomentar a formação dos mais jovens” no Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão e da Escola de Dança Lugar Presente.

“Iniciativas como esta são um fator de valorização cultural, académica e profissional, e mais uma demonstração do empenho que Viseu emprega nos jovens e da aposta que recai na música, na dança e no teatro, como parte fundamental da sociedade”, defende o presidente da Câmara, Fernando Ruas.

As candidaturas para o ano letivo 2023/24 podem ser enviadas até 29 de setembro, e, “entre outros critérios de seleção, está a situação socioeconómica do agregado familiar e a naturalidade e/ou residência no concelho de Viseu”.