Câmara de Lamego ativa Plano de Contingência para o COVID-19

A Câmara Municipal de Lamego ativou o Plano de Contingência para o Coronavírus COVID-19 dirigido à estrutura interna desta instituição que deverá ser cumprido na íntegra pelos trabalhadores e que pretende dar resposta às orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) para enfrentar a ameaça à saúde pública associada à infeção por este Coronavírus. O Município de Lamego não tem, até ao momento, quaisquer informações sobre a existência do COVID-19 no seu território.

Com vista à implementação e ativação do Plano de Contingência reuniu ontem a Comissão Municipal de Proteção Civil e o Grupo Coordenador do Plano de Contingência, tendo sido definida a estratégia de atuação a adotar. Com a execução deste documento, a autarquia pretende acompanhar o evoluir da situação, antecipar e gerir o impacto do novo Coronavírus COVID-19 na sua atividade normal, contemplando a redução de riscos para a saúde dos trabalhadores e assegurando a continuidade das suas atividades essenciais.

Em reunião ordinária realizada a 9 de março, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, este plano. O Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, afirma que esta situação de saúde pública “embora preocupante, não deve, no entanto, ser considerada alarmante, urge, isso sim, responder de uma forma rápida e responsável, através da implementação de medida de caráter excecional”. Face às circunstâncias e ao trabalho em curso, apela ainda à serenidade de todos os Lamecenses.

Plano de Contingência disponível em https://www.cm-lamego.pt/ prociv/coronavirus