Biblioteca Municipal de Castro Daire inicia projeto sobre contos e expressões

A Biblioteca Municipal de Castro Daire inicia o projeto “Hora do Conto e Oficina de Expressões”, que decorre até sexta-feira, tendo como ponto de partida uma exposição de Vânia Kosta, de esculturas e personagens de pano.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Castro Daire, no distrito de Viseu, a primeira oficina chama-se “trapo a trapo… nasce a história” e destina-se a todas as crianças do primeiro ciclo e de instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

“Iremos realizar um conjunto de oficinas, também abertas à comunidade em geral, mediante inscrição, sendo as primeiras três de 16 a 18 de novembro e as restantes até ao final do mês, para um total de 200 pessoas”, refere a nota de imprensa.