Atividades de Natal em favor do povo ucraniano em Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades anunciou que, para o fim de semana, estão agendadas diversas atividades natalícias, algumas das quais de cariz solidário, como a Ponte Solidária, que reverte para o povo ucraniano.

“A Ponte Solidária é uma ação solidária que resulta de uma parceria entre o município, a empresa Águas do Caramulo e a Cruz Vermelha Portuguesa, que consiste na elaboração de uma mensagem escrita em prol do povo ucraniano”.

A mensagem é para ser escrita “numa fita que poderá adquirir no Mercadinho de Natal e colocar na ponte pedonal do Parque Urbano”, com o objetivo de “fazer chegar mensagens simbólicas de solidariedade” àquele povo.

“Estão, também, ao dispor da comunidade e visitantes, a aquisição de garrafas de água do Caramulo por um valor simbólico, em que cada pessoa poderá dar o valor que entender, sendo que o mesmo reverte a favor dos refugiados da Ucrânia”, informou o município.