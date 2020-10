Armamar – Detido por posse de arma ilegal

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Armamar, no dia 21 de outubro, deteve um homem de 60 anos, por posse de arma ilegal, no concelho de Armamar.

No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local e constataram que o suspeito agredia física e psicologicamente a vítima há mais de dez anos, chegando a ameaçá-la de morte através de arma de fogo. Foi possível apurar que era detentor de armas de fogo, tendo sido aprendidas duas armas, uma delas em situação ilegal, e uma munição.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.