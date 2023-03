André Clóvis deu mais três pontos ao Académico de Viseu

Um golo solitário de André Clóvis, de grande penalidade, ditou hoje regresso aos triunfos do Académico de Viseu, na II Liga de futebol, na receção ao Sporting da Covilhã, mantendo vivas as esperanças dos viseenses na luta pela subida.

O jogo da 25.ª jornada foi decidido num detalhe, o lance da grande penalidade, que aos 45+1 minutos penalizou os forasteiros, que foram sempre mais afoitos na procura da baliza viseense.

Com Fatai sempre muito ativo pelos flancos, o Sporting da Covilhã teve nos pés de Aponza, aos nove minutos, a primeira oportunidade clara de golo, mas em boa posição na área rematou muito por cima.

A resposta do Académico de Viseu surgiu aos 18 minutos, na sequência de um canto, mas o cabeceamento do central viseense foi cortado em cima da linha por um adversário.

Aos 45+1, o lance decisivo, com André Clóvis a ser derrubado na área e Artur Soares Dias a apontar para a marca dos 11 metros, da qual o melhor marcador da II Liga aproveitou para fazer o seu 20.º golo no campeonato.

Na segunda parte, os comandados de Alex Costa procuraram mais o golo, com a formação da casa a dar a iniciativa de jogo ao adversário e a defender como eficácia os caminhos até à baliza de Domen Gril.

Aos 63 minutos, Fatai ganhou na esquerda a Arthur Chaves, cruzou, e Nuno Rodrigues, de baliza aberta, atirou para fora.

Até final, prevaleceu a eficácia dos comandados de Jorge Costa na defesa da vantagem mínima, que deu três pontos preciosos, que mantêm o Académico de Viseu na perseguição aos lugares de subida à I Liga.

Após a 25.ª jornada, os comandados de Jorge Costa ocupam provisoriamente o terceiro lugar, com 42 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã está em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Sporting da Covilhã, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Clóvis, 45+1 minutos (grande penalidade).

Equipas:

– Académico de Viseu: Domen Gril, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Messeguem (Nduwarugira, 41), Toro (Capela, 64), Famana Quizera (Paná, 64), Ott, Rodrigo Pereira (Daniel Labila, 64) e André Clóvis (Luisinho, 90+3).

(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Nduwarugira, Ícaro, Daniel Labila, Luisinho e Paná).

Treinador: Jorge Costa.

– Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Ângelo, Jaime (Kukula, 80), Lucão, Traquina (Zé Tiago, 68), Gilberto, Nuno Rodrigues (Gildo, 68), Lucho, Shinga (Jorginho, 80), Aponza e Fatai.

(Suplentes: Igor Araújo, Casagrande, Adams, Sena, Kukula, Zé Tiago, Jorginho, Cornélio e Gildo).

Treinador: Alex Costa

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Famana Quizera (36), Ângelo (45+1), Milioransa (74), Capela (78), Arthur Chaves (88).

Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.