Académico de Viseu vence Desportivo de Chaves em jogo de preparação

O Académico de Viseu, da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje o primodivisionário Desportivo de Chaves, por 2-0, em jogo de preparação realizado na Academia de Futebol de Viseu.

Samba Koné e André Almeida marcaram para os comandados de Jorge Simão, ainda durante a primeira parte da partida frente aos atuais penúltimos classificados da I Liga de futebol.

Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, aproveitou a pausa no campeonato, para compromissos da seleção, para manter a equipa em atividade, situação idêntica no Académico de Viseu, que adiou para 25 de novembro o jogo da 11.ª jornada da II Liga frente ao FC Porto B, depois de ver quatro dos seus jogadores – Arthur Chaves (sub-23, Brasil), Nduwarugira (Burundi), Sori Mené e Famana Quizera (Guiné-Bissau) – serem chamados às respetivas seleções nacionais.

O Académico de Viseu é o atual 13.º classificado da II Liga, com 11 pontos em 10 partidas já realizadas, as últimas três já com Jorge Simão no comando, depois de ter substituído Vítor Martins.

Depois de um empate caseiro frente ao nacional (1-1) e de uma derrota em Paços de Ferreira (1-0), Jorge Simão alcançou o primeiro triunfo como treinador do Académico de Viseu no jogo da 10.ª jornada, ao bater no Fontelo o Benfica B, por 1-0.