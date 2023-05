Académico de Viseu exerceu direito de compra do passe de André Clóvis

O Académico de Viseu exerceu a cláusula de compra do avançado André Clóvis, melhor marcador da II Liga de futebol, com 25 golos, informou em comunicado a SAD viseense.

“A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo celebrado com a Estoril Praia SAD, por referência ao jogador André Clóvis”, pode ler-se, acrescentando que ficará detentora da totalidade dos direitos desportivos do atleta.

André Clóvis chegou esta temporada ao atual quarto classificado da II Liga, por empréstimo do Estoril Praia, com a SAD do clube beirão a salvaguardar uma cláusula de compra, que acabou por exercer, sem que o montante do negócio tivesse sido tornado público.

O ponta de lança brasileiro, esta época eleito por cinco vezes o melhor avançado do mês da II Liga de futebol, leva um total e 39 jogos com a camisola do Académico de Viseu, tendo apontado 28 golos em partidas oficiais, 25 dos quais no campeonato, onde é líder destacado na lista de melhores marcadores.