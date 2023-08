Académico de Viseu contrata avançado campeão pelo Moreirense

O ponta de lança búlgaro Steven Petkov é reforço do Académico de Viseu, tendo assinado um contrato válido até junho de 2024, anunciou a SAD do clube beirão da II Liga de futebol.

O jogador, de 28 anos, chega do Moreirense, campeão do segundo escalão na época, pelo qual alinhou em 15 partidas, contribuindo com dois golos e uma assistência.

Steven Petkov, que em Viseu vai reencontrar Sori Mané, antigo companheiro de equipa na formação de Moreira de Cónegos, é o sétimo reforço confirmado pelo atual quinto classificado da II Liga, juntando-se na lista a Jepper Simonsen, Miguel Bandarra (ex-Farense), Samba Koné (ex-FC Porto), Henrique Gomes (emprestado pelo Gil Vicente), João Pinto (ex-Feirense) e ao referido Sori Mané.

O atleta vai integrar na terça-feira o trabalho do plantel orientado por Vítor Martins, que prepara a deslocação a Penafiel, no sábado, pelas 15:30, em jogo a contar para a quarta jornada da II Liga.