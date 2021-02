Tabuaço: COOPERAÇÃO ENTRE CÂMARA E DIRECÇÃO ESCOLAR GARANTEM REFEIÇÕES ESCOLARES

A par do que já tinha acontecido na primeira vaga da pandemia, em que o governo viu necessidade no encerramento das escolas, as refeições dos alunos do concelho continuam garantidas.

Fechado desde as últimas decisões do governo, o Agrupamento de Escolas de Tabuaço tem garantido o apoio aos alunos do escalão A no que concerne às refeições. A medida, que já tinha sido aplicada em Março do ano passado, aquando da primeira vaga da pandemia, é fruto da concertação entre o Município de Tabuaço e a Direcção da Escola.

Diariamente todos os alunos, cujo apoio foi requerido para o efeito, vêem garantido o direito à refeição que recebem em casa. As refeições são fornecidas pela Escola sendo a distribuição ao domicílio garantida pela Câmara Municipal.

A pandemia continua a acarretar grandes constrangimentos mas tem sido constante a preocupação com os grupos mais vulneráveis, por parte das entidades oficiais do concelho, continuando reunidos e concertados os esforços para que os direitos essenciais da população continuem garantidos.