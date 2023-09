A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), em parceira com a Câmara Municipal de Sátão, distrito de Viseu, promove no sábado, no Parque Ambiental da Alameda Eduarda da Encarnação Rodrigues, uma oficina sobre “Compostagem doméstica”.

A compostagem é um processo biológico através do qual os microrganismos transformam a matéria orgânica (folhas, papel, restos de fruta e hortaliças) numa substância semelhante ao solo.