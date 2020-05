8.ª Edição do Mark’it será online

No dia 1 de junho irá realizar-se a 8.ª edição do evento Mark’it, que este ano será online. Este evento pretende dar a conhecer os produtos desenvolvidos pelos alunos da Licenciatura em Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) no âmbito do ensino por projeto, o Mark’it. O tema dos projetos deste ano foi “Futuro Sustentável” e à luz desta temática os alunos criaram produtos inovadores, aplicando também várias estratégias de Marketing para os promover.

O evento conta ainda com a participação do Tim Vieira, CEO da Special Edition Holding e da Bravegeneration, conhecido também pela sua participação na 1.ª Temporada do “Shark Tank Portugal” que falará sobre “o Amanhã”. Será ainda um dos elementos do júri, que avaliará os projetos, juntamente com o Jorge Sobrado, Vereador do Município de Viseu e Diretor da VISEU MARCA e a Catarina Pestana, Chief Creative Officer da Bang Bang Agency. O evento termina com o anúncio dos vencedores e a entrega dos prémios.

O Mark’it é dirigido essencialmente a alunos (do Ensino Secundário e do Ensino Superior), professores, empresários, empreendedores e demais interessados no Marketing e empreendedorismo. Para assistir ao evento, baste aceder ao link: https://bit.ly/eMarkit

Apesar de este ano o evento ser online, a organização garante uma tarde inesquecível dedicada ao Marketing, em que não faltarão algumas surpresas para todos os participantes.