43.º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha disputou-se em Tarouca

As Piscinas Municipais cobertas de Tarouca foram palco, no passado dia 1 de fevereiro, do 43.º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha (Circuito Municipal Escolas de Natação), que trouxe até Tarouca cerca de três centenas de atletas da modalidade e apoiantes, e onde uma vez mais a equipa de natação de competição tarouquense esteve em destaque pela sua prestação ao mais elevado nível.

Para o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, a criação no início de 2019 da modalidade de natação de competição “representa mais uma aposta deste executivo na juventude, no incentivo e valorização das suas aptidões, na rentabilização dos nossos equipamentos desportivos e, naturalmente, na promoção do concelho”. Para o autarca, “estes jovens que hoje competiram aqui vestem a camisola de Tarouca e promovem o seu território um pouco por todo o país”.

Recorde-se que Tarouca tem assumido um papel de destaque na organização de grandes eventos desportivos, fruto da sua capacidade organizadora e potencial do território, cuja realização, naturalmente se repercute na atratividade do Concelho e no fomento da economia local.