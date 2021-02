Bombeiros Voluntários Viseu Janeiro 2021 – Atividade Operacional

Os Bombeiros Voluntários de Viseu encontraram neste mês de janeiro de 2021 um dos mais difíceis, árduos, stressantes e desafiantes que há memória nesta secular Corporação.

Este período do ano, normalmente já associado a um elevado numero de ocorrências pelas condições atmosféricas adversas que se verificam, foi altamente condicionado e inflacionado pelas solicitações no âmbito da COVID 19, conduzindo a um exponenciar desses números e obrigando os nossos operacionais a um esforço que apela aos limites físicos e mentais da sua resistência.

Os meios foram reforçados ao máximo procurando, em permanência, assegurar todas as condições de segurança sanitária das pessoas, viaturas e instalações para que a manutenção da operacionalidade deste Corpo de Bombeiros seja garantida de forma continua e permanente.

Mantemos e reforçamos as medidas implementadas desde o inicio da pandemia que vão desde a proteção individual, regras de higienização de espaços e instalações, alimentação e transporte dos operacionais, agora com maior foco e incidência nas viaturas de socorro e transporte de doentes pois, são este tipo de viaturas que, devido à pandemia e à gravíssima situação epidemiológica que estamos a viver, têm tido maior utilização.

De sublinhar o enorme esforço e investimento financeiro na aquisição de equipamento de proteção individual nomeadamente, material de limpeza e desinfeção e Kits COVID (óculos, máscara FFp2, cogula, cobre botas e 2 pares de luvas), devido ao elevado numero de transporte de doentes suspeitos e confirmados com COVID 19.

Apesar da constante preocupação e rigorosa aplicação das normas e medidas constantes no protocolo de segurança, não se conseguiu evitar que, até esta data e desde o inicio da pandemia, 10 dos nossos operacionais tivessem já sido infetados com o vírus SARS-CoV-2 e obrigado ao confinamento ou isolamento profilático de mais 45.

Enfrentando com enorme determinação e profissionalismo todas as dificuldades e contrariedades que no dia a dia vão surgindo, os Bombeiros Voluntários de Viseu, desde o inicio do ano, estiveram presentes em 892 ocorrências.

13 Incêndios urbanos, 14 acidentes rodoviários, 01 atropelamento, 15 limpezas de via, 23 quedas de árvore, 02 inundações, 10 resgates de animais, 382 serviços de INEM (emergências pré-hospitalares) e 790 transportes de doentes não urgentes que se traduzem num total de 76328 Km percorridos, resultando em mais de 2300 horas de empenhamento utilizando, em acumulado, 991 veículos e 1772 operacionais.

Ao mesmo tempo, em estreita colaboração com a Proteção Civil Municipal, estivemos presentes, desde a primeira hora, na preparação e montagem das Estruturas de Apoio de Retaguarda ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), para dar resposta a situações COVID 19, no pavilhão do Fontelo e no pavilhão Multiusos, bem como no apoio a outros organismos e instituições sempre que solicitados.

A Equipa de Desinfeção dos BV Viseu, por solicitação da ANEPC ou diretamente por algumas instituições, continuou a realizar diversas operações de desinfeção de equipamentos e instalações, na sua maioria em Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS) do nosso concelho como também em concelhos vizinhos.

Apesar de todas as dificuldades, os Bombeiros Voluntários de Viseu reiteram o seu compromisso de profundo empenhamento e dedicação no auxílio, apoio e socorro a toda a população, muito particularmente neste momento tão difícil que vivemos, procurando permanentemente e com enorme determinação garantir a prestação de um serviço de qualidade, rigor, competência e elevado nível de profissionalismo.

Lúcio Campos

VPres BVViseu