Zona balnear da Senhora da Ribeira em Santa Comba Dão foi melhorada

A zona balnear da Senhora da Ribeira, que anualmente atrai milhares de pessoas ao concelho de Santa Comba Dão, foi melhorada ao nível do estacionamento, das instalações sanitárias e da área de lazer, entre outras intervenções, anunciou a Câmara.

“Com um novo ano, veio uma aposta adicional na otimização das condições desta zona lazer e balnear, que dispõe de uma albufeira única”, realçou a Câmara Municipal de Santa Comba Dão.

A autarquia do distrito de Viseu celebrou um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Pinheiro de Ázere no valor de dez mil euros, destinado à gestão, manutenção, limpeza de vias e espaços públicos desta zona balnear.

“Relativamente ao montante da época passada, este ano verificou-se um aumento no valor atribuído, que se justifica, em grande parte, pela ampliação em 50% da capacidade das instalações sanitárias públicas, numa obra levada a efeito pela Junta de Freguesia”, sublinhou.

Foram também criadas “duas bolsas de estacionamento, perto do antigo campo de tiro ao prato e junto aos paredões de cimento, numa ação conjugada com o município”, acrescentou.

A Junta de Freguesia promoveu ainda a limpeza de infestantes nas imediações destas novas áreas de parqueamento, frisando a autarquia que “a remoção de mimosas (acácias) de grande porte junto à zona balnear” levou a um “aumento da área destinada ao lazer e descanso”.

“No recinto balnear, e em articulação com a Junta, os serviços municipais otimizaram o campo de voleibol de praia, com nivelamento e compactação do terreno e posterior aplicação de tela e areia”, frisou.

Este recinto já pode ser usado por quem quiser “desfrutar de momentos desportivos na Senhora da Ribeira, que também dispõe de um campo de futebol de praia”, acrescentou.

A autarquia salientou que, este ano, foram alargados os horários praticados pelo vigilante da Junta de Freguesia, que está responsável por ações de limpeza e de promoção da segurança no recinto da zona balnear.