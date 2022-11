XV Feira do Míscaro no dia 20 de novembro

A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, anunciou que a XV edição da Feira do Míscaro vai realizar-se em 20 de novembro e, nesse sentido, a autarquia tem abertas as inscrições para os participantes.

Segundo um comunicado de imprensa, “os vendedores de míscaros e artesãos que tenham interesse em participar na feira de míscaros de 2022 têm de se inscrever até ao próximo dia 15 de novembro”.

“Os interessados devem dirigir-se ao Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Sátão para realização da respetiva inscrição”, sublinha o documento.