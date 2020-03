Workshop de Processamento de Imagem de Céu Profundo, sábado, na Biblioteca. Inscrição grátis

É já no próximo sábado à tarde, 7 de março, na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira. Este workshop tem por objetivo apresentar técnicas e desenvolver competências associadas ao processamento de imagens de céu profundo (nebulosas e galáxias). A participação é gratuita mediante inscrição prévia através do endereço: rubenbarbosa70@hotmail.com. Depois de enviar o e-mail irá receber a confirmação da inscrição e mais informações. Destinatários: todos os interessados, público em geral. Material necessário: computador portátil. A iniciativa conta com o apoio do Município de Moimenta da Beira e do Clube das Ciências do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira.

Programa

Sábado (7 março)

14h15 – Receção aos participantes

14h30 – Técnicas de processamento de imagem

16h30 – Coffee break

17h00 – Caso prático: processamento da Nebulosa da Roseta

19h00 – Encerramento