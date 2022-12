Vouzela integra projeto de investigação sobre marcas territoriais

Vouzela vai participar no projeto de investigação Portugal Branding – Programa Nacional de Desenvolvimento de Marcas Territoriais. Trata-se de um projeto que visa mapear, reconhecer e implementar as melhores práticas ao nível da gestão de marcas territoriais em Portugal, promovido pelo CEIT – Centro Estratégico de Inovação Territorial e a Coimbra Business School | ISCAC.

De acordo com Cristóvão Monteiro, presidente executivo do CEIT, numa primeira fase o projeto é direcionado para 17 municípios e prevê o reconhecimento público e validação científica do seu compromisso e trabalho desenvolvido neste âmbito, a nível estratégico e operacional.

Segundo o responsável, “o grande desafio foi juntar um conjunto de marcas territoriais relevantes a

nível nacional e de perfis muito distintos, entre elas Albufeira, Alcochete, Baião, Braga, Cascais, Castelo Branco, Castro Daire, Coimbra, Fundão, Lisboa, Lousã, Maia, Palmela, Ponte de Lima, Sertã, Sesimbra e Vouzela”, adiantou.

O projeto engloba uma equipa de especialistas que avaliará o estado de maturidade das respetivas marcas territoriais através de uma matriz de critérios subdivididos por cinco eixos de atuação que vão desde a governação à identidade e perceção da marca.

“A matriz foi desenvolvida por docentes e investigadores ao longo dos últimos dois anos e teve como base

diversos casos de estudo nacionais e internacionais. O que se pretende é criar um referencial científico ao nível da gestão de marcas territoriais e apoiar os municípios na deteção de oportunidades de melhoria e recomendações de evolução para uma autêntica operação estratégica de branding e de marketing territorial”, refere Miguel Cristóvão.

Durante o próximo ano, está previsto um calendário de atividades complementares onde se incluem workshops, formações avançadas, debates e uma conferência nacional sobre a temática.