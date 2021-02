VISTA ALEGRE CONQUISTOU 17 PRÉMIOS DE DESIGN INTERNACIONAL EM 2020

A Vista Alegre, marca que há 197 anos inova no fabrico e design da porcelana, vidro e cristal, voltou a ser reconhecida em 2020 com 17 prémios internacionais, atribuídos pelas principais e mais prestigiadas organizações mundiais de design.

O reconhecimento do trabalho contínuo que a Vista Alegre vem desenvolvendo nos últimos anos, em que se associou aos mais notáveis designers mundiais, deu frutos no GERMAN INNOVATION AWARD, no qual a coleção Vortex by Ross Lovegrove foi vencedora do principal prémio.

Ainda na Alemanha, o comité do GERMAN DESIGN AWARD, atribuiu a “Special Mention” às coleções Multiply by Mendel Heit; Duality; Blue Ming 2.0 by Marcel Wanders Studio; Cloudy Butterflies by Claudia Schiffer; Herbariae Parade by Christian Lacroix Maison; Vortex by Ross Lovegrove e Scarves Collection (coleção têxtil).

Nos Estados Unidos da América, no 15.º IDA – INTERNATIONAL DESIGN AWARDS, as coleções Amazónia e E2H Lighting Collection by Ross Lovegrove, foram galardoadas com o prémio Gold, a mais alta distinção daquele comité. A coleção de candeeiros Abissal também foi premiada com Bronze, tendo os vasos Endangered recebido uma Menção Honrosa.

Mas, o ano de 2020 fica ainda marcado na história da Vista Alegre com mais prémios.

O IF DESIGN AWARDS distinguiu com o prémio Winner a coleção E2H – Lighting Collection by Ross Lovegrove; o GOOD DESIGN AWARDS também reconheceu com o prémio Winner as coleções Duality; Vortex by Ross Lovegrove e Cloudy Butterflies by Claudia Schiffer e o ARCHITECTURE MASTERPRIZE colocou em evidência o candeeiro de mesa Cocar ao atribuir a “Honorable Mention”.

É de sublinhar a relevância que a coleção “Cloudy Butterflies” assume na Vista Alegre. Lançadas em 2020, as peças assinadas por Claudia Schiffer, já receberam dois prémios internacionais de design, sendo expectável que venham, em breve, a conquistar mais prémios em alguns concursos europeus.

Referência, ainda, para a nova e inovadora coleção Têxtil da Vista Alegre. Apresentada no final de 2020, e composta por echarpes e mantas, cuja decoração tem por base algumas das principais coleções de porcelana, esta coleção já foi premiada pelo German Design Awards Special 2021.

Nuno Barra, administrador da Vista Alegre não esconde a satisfação pelos prémios conquistados em 2020, “um ano que reconhecidamente foi difícil a todos os níveis, em termos mundiais. O facto de as nossas coleções e peças de porcelana e cristal serem distinguidas, em contínuo, pelos principais prémios internacionais, é revelador da nossa permanente aposta e valorização que colocamos no design de cada uma delas. Também a nossa ligação, através de parceria, com alguns dos mais consagrados designers mundiais, tem sido determinante para colocar o nome da Vista Alegre no topo, algo que nos enche de orgulho e deve deixar orgulhosos os portugueses de forma geral, já que é a consagração do que de melhor se cria e produz no nosso país. Posso assegurar aos nossos clientes e seguidores da marca que vamos continuar a inovar para surpreender em cada nova produção. Os designers internos e os nossos parceiros internacionais estão cada vez mais motivados em prosseguir este caminho de sucesso, que tem tido como corolário as largas dezenas de prémios e distinções que consagram mundialmente a Vista Alegre, a apenas três anos de completar dois séculos de existência. Sublinho, também, a satisfação pelo facto de a nossa coleção têxtil, um novo segmento da Vista Alegre recentemente lançado, ter sido já premiada. Uma aposta que considero ganha e que continuará a surpreender”, enalteceu.