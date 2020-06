Visita às obras para rede de águas e esgotos ao Caramulo

A empreitada da remodelação da rede de água e esgotos, bem como de novas captações, reservatório, adução e distribuição à vila do Caramulo deverá estar concluída no final do primeiro trimestre de 2021.

Durante a manhã de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus; acompanhado pelo vice presidente Pedro Adão; os vereadores Miguel Torres e Sofia Ferreira; e ainda o presidente da Junta de Freguesia do Guardão, António Ferreira; visitaram estas obras, que se encontram já numa fase muito avançada, com três frentes de trabalho em simultâneo.

Este é um investimento que ultrapassa os 2,3 milhões de euros, que conta com uma comparticipação financeira de quase 1 milhão de euros do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, a obra, que se encontra no terreno há alguns meses, vem solucionar o problema de distribuição de água.

Com o crescimento urbano que se registou nos últimos anos e consequente aparecimento de novos aglomerados, a distribuição de água encontrava-se completamente desajustada. “Esta é uma obra de grande importância para as gentes do Caramulo, que merecem um sistema de distribuição de água ajustado e de qualidade”, evidenciou.

Assim, no que toca a rede de água, a empreitada prevê a captação, adução, construção de reservatório e distribuição de água, com os respetivos ramais domiciliários.

Já em termos de esgoto, inclui a remodelação da rede existente, bem como a execução de uma nova rede em alguns arruamentos onde era inexistente.

Esta é uma obra que está no terreno há alguns meses, visto que o trabalho a realizar em tipo de solo como o do Caramulo não tem a celeridade que por vezes ocorre noutros locais.