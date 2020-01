Viseu regressa à FITUR pelo segundo ano consecutivo para conquistar mercado ibérico

João Félix, Embaixador de Viseu, marcou presença no stand da cidade, no primeiro dia do evento em Madrid

Esta quarta-feira, 22 de janeiro, foi o primeiro dia da presença de Viseu na edição de 2020 da Feira Internacional de Turismo em Madrid – FITUR.

No ano em que a cidade vive o tema do cinema e da fotografia, regressa a esta que é uma das maiores feiras de turismo a nível internacional para conquistar novos públicos e visitantes.

No dia da inauguração, o stand de Viseu recebeu centenas de visitantes do ramo turístico, neste que foi um dia exclusivamente dedicado ao público profissional.

Da parte da tarde, no momento de inauguração, a cidade-jardim contou com a presença de João Félix, viseense e embaixador de Viseu, jogador do Atlético de Madrid. Para João Félix, “ser viseense e representar a nossa cidade a nível mundial é um enorme orgulho e é muito bom ver Viseu a crescer desta forma. Agradeço todo o carinho que a cidade sempre demonstrou por mim”.

Para além do jogador, também o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, e o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, marcaram presença no momento, ao lado do Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, do Vice-Presidente da AHRESP, Jorge Loureiro, Francisco Dias, Diretor do ART&TUR, e Fernando Nunes, representante do Grupo Visabeira.

“A presença de Viseu neste evento, pelo segundo ano consecutivo, destaca-se pela nossa atitude irreverente e de valorização dos atributos da cidade, que é onde marcamos pela diferença. Este ano trazemos o cinema e a fotografia como motes de promoção”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Já para o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, “Viseu é um destino cool, trendy e sexy. Queremos que o mercado espanhol conheça os nossos atributos como destino turístico, histórico e cultural, gastronómico e vinhateiro.”

O espaço, de 80 metros quadrados, acolheu uma intensa agenda de micro eventos, no primeiro dia, destacando-se a exibição do filme “Viseu” de Almeida Moreira, a primeira realização de cinema turístico da cidade.

O pequeno-almoço foi preparado pelo Chef Diogo Rocha, Embaixador para a Gastronomia e primeira Estrela Michelin de Viseu, seguindo-se apresentações da agenda de eventos, performances musicais, outras experiências gastronómicas com os sabores da cidade-jardim e os momentos “Há Magia em Viseu”.

Esta quinta-feira serão anunciados os novos embaixadores de Viseu para o Cinema e a Fotografia e dois concertos da Feira de São Mateus 2020.

A FITUR decorre até domingo na IFEMA, em Madrid, e é um evento que recebe, todos os anos, cerca de meio milhão de visitantes. No fim-de-semana, a entrada no evento será aberta ao público-geral.