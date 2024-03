Festa do Livro e da Leitura de Tondela de regresso em abril

A Festa do Livro e da Leitura de Tondela vai realizar-se de 09 a 21 de abril, tendo as suas atividades divididas entre a Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro e o Auditório Municipal.

“O programa do evento inclui mais de uma dezena de atividades destinadas ao público escolar e à comunidade em geral, algumas das quais inspiradas no 25 de Abril (de 1974), que aconteceu há 50 anos”, avançou a Câmara de Tondela, no distrito de Viseu.

Peças de teatro, exposições, encontros com escritores e uma feira do livro com centenas de títulos são algumas das atividades que decorrerão ao longo dos 12 dias, numa iniciativa da autarquia e da Rede de Bibliotecas de Tondela, que cumpre este ano 18 edições.