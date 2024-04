Benfica vence Taça Federação feminina de andebol frente à ADA São Pedro do Sul

O Benfica venceu a Taça Federação feminina de andebol, ao ganhar à ADA São Pedro do Sul por 29-21, num jogo em que as ‘águias’ mantiverem sempre a vantagem no marcador.

As ‘encarnadas’ conquistaram o troféu pela primeira vez, na segunda edição desta competição, depois de, na primeira edição, terem chegado à final, mas foram derrotadas pelo Madeira SAD.

Desde o apito inicial que o domínoi do Benfica se evidenciou, domínio esse que se cifrava nos 8-3 a meio da primeira parte e nos 15-9 ao intervalo.

Na segunda parte, as lisboetas geriram a vantagem alcançada e sem surpresa asseguraram o triunfo, que se cifru nas oito bolas de difderença (29-21).

Constança Sequeira, do Benfica, foi a melhor marcadora, com sete golos, seguida de Viktoriya Borshchenko, com cinco, a par da atleta da ADA São Pedro do Sul Mornesa Tenda.

Jogo no Pavilhão Municipal de São Pedro do Sul.

Benfica – ADA São Pedro do Sul, 29-21.

Ao intervalo: 15-09.

Com arbitragem de Rúben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:

– Benfica (29): Mariana Costa (4), Viktoriya Borshchenko (5), Maria João Unjanque, Nádia Rodrigues (1), Madalena Pereira (1), Ana Maria Ursu, Lea Zetovic (1), Adriana Laje, Margarida Oliveira (2), Isabela Ferrarin, Constança Sequeira (7), Maria Eduarda Santos (4), Joana Semedo, Mihaela Minciuna, Ana Filipa Silva (3) e Alexandra Shunu (1).

Treinador: João Alexandre Florêncio.

– ADA São Pedro do Sul (21): Júlia Felisberto (1), Bruna Silva (1), Isabela Ferreira, Bruna Barbosa (4), Vera Costa (1), Mónica Soares (1), Audília Carlos, Catarina Sucacuexe, Margarida Morais, Beatriz Barradas, Mornessa Tenda (5), Rebeca Freitas (2), Jesiney Mwandanawa, Elisandra Pedro (1), Joana Trindade (3) e Sara Barbosa (2).

Treinador: Alexandre Monteiro.

Assistência: Cerca de 800 espetadores.