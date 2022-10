VISEU: PSP sensibiliza população sobre entrega voluntária de armas

O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que elementos do seu Núcleo de Armas e Explosivos (NAE) se deslocam na quarta-feira à sede da Junta de Freguesia de Repeses e São Salvador, do concelho de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, a deslocação tem por objetivo “informar e sensibilizar a população para a temática abrangente e complexa do mundo das armar e munições”, assim como informar sobre os procedimentos administrativos e legais em vigor em Portugal.

A PSP tem também por objetivo “desenvolver uma componente prática para diversas áreas de ação administrativa do NAE como, por exemplo, “a entrega voluntária de armas de fogo para o Estado, especialmente idosos e outros com dificuldade de deslocação”.

Entre as 09:00 e as 17:00, os elementos do NAE da PSP de Viseu também estão disponíveis para “pedidos de autorização de compra de armas e empréstimo de armas de fogo”.

