Viseu integra projeto internacional para criação de espaços infantis inclusivos

Um projeto internacional para tornar espaços infantis dentro e fora das escolas mais inclusivos para que, independentemente da limitação das crianças, elas possam brincar juntas, integra também o município de Viseu.

“A lógica de trabalho foi o de como adaptar os espaços de recreio, no caso das escolas, e os espaços comunitários, como parques infantis, para que as crianças, independentemente das características que tenham, possam também desenvolver um conjunto de atividades”, esclareceu o diretor do Agrupamento de Escolas Grão Vasco.

Em declarações à agência Lusa, Luís Nóbrega contou que há dois anos que estão a trabalhar no projeto que envolve Portugal, Espanha e Macedónia.

“Mas as lógicas de inclusão são diferentes nos vários países. Enquanto em Portugal as crianças com necessidades especiais educativas estão incluídas nas escolas, as realidades são diferentes nos outros países e, por exemplo, na Macedónia não estão”, apontou.

Neste sentido, ao longo do projeto trocaram experiências e tentaram “encontrar fórmulas de adaptação nos três países”, tudo isto em colaboração com as diferentes associações de pais dos agrupamentos envolvidos e municípios.

“No caso de Portugal, temos a sorte de o Município de Viseu já desenvolver há algum tempo o projeto Viseu Ativo, o que facilitou a concretização de um conjunto de reestruturações nos espaços infantis”, acrescentou.

Assim, os recreios escolares “sofreram alterações com a inclusão de alguns equipamentos que possibilitam atividades inclusivas e nem sequer foram materiais de topo, mas sim material reaproveitado como madeiras e pneus”, por exemplo.

Hoje, o Parque da Radial de Santiago acolheu cerca de 400 crianças de 18 turmas do pré-escolar e primeiro ciclo do Agrupamento Grão Vasco, em Viseu, para uma manhã diferente.

“Este espaço é excelente e o que tem hoje de novo? Um cartaz que trouxemos que tem um conjunto de regras e que cada criança, acompanhada ou não, pode olhar para o cartaz e compreender a sequência do jogo”, disse.

A manhã de hoje foi proporcionada às crianças “das escolas mais próximas, por uma questão de logística, mas também porque há turmas com alunos cegos e surdos e outros tipos de diferenças, o que proporciona uma experiência mais abrangente”.

“Qualquer criança vai poder realizar as atividades e a ideia é no futuro qualquer criança que venha a este ou outro parque, independentemente do seu problema, da sua dificuldade ou limitação, possa concretizar os jogos ou brincadeiras”, defendeu.

Nas escolas, “é diferente, porque há sempre quem dê apoio, mas quem visitar os diversos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do primeiro ciclo vai perceber que têm pinturas diferentes no chão e diversos equipamentos propícios à inclusão”.

Agora, estão a ser trabalhados “três documentos distintos” que serão apresentados na reunião final do projeto, no dia 29, com os restantes países, e que terão em conta o trabalho desenvolvido nestes dois anos e ideias para o futuro.

“Desde como adaptar os espaços, os materiais que possam ser utilizados, alguma formação para o pessoal ou a verificação do que pode ser um recreio e um espaço público inclusivo tendo em conta cada realidade e o que já foi feito e pode ser projetado”, disse.