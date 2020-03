Viseu – Identificado por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, no dia 4 de março, identificou um homem de 77 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Viseu.

Após a realização de diligências no âmbito da investigação criminal de um incêndio florestal ocorrido no dia 28 de fevereiro, foi possível identificar o seu autor, apurando-se que o incêndio teve origem dolosa, através de chama direta com isqueiro em espaço florestal, acabando por consumir uma área de 0,23 ha de mato e colocou em perigo, por estar em continuidade, uma mancha florestal de eucalipto.

Foi efetuada uma busca à viatura do suspeito, que culminou na apreensão de um isqueiro que se encontrava debaixo do tapete da mesma.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu e à Policia Judiciária de Coimbra que continuará as diligências de investigação.